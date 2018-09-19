Kaz çiftliğinde cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR Kayışdağı'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abuze S., bir mağdura yönelik, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abuzer S., ile avukatı katıldı. Mağdur A.K., ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Sanığın kendisine zorla kötü şeyler yaptığını ve görüntüleri de internetten yaymakla tehdit ettiğini belirten mağdur A.K.(17), sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu K.B., sanığın yanında A.K.'yı tehdit etmediğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemenin karar verileceğini belirterek son sözlerini sorduğu Abuzer S., "Ben onları kendi çocuğumdan ayrı tutmadım. Kötülük yapmadım. Onlara kötülük yapsaydım kendi ailemin yanına götürmezdim" dedi. Abuzer S., beraatının ve tahliyesine karar verilmesini istedi.