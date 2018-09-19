HABER

Kaz çiftliğinde cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR  Kayışdağı'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abuze S.,  bir mağdura yönelik, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR Kayışdağı'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abuze S., bir mağdura yönelik, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abuzer S., ile avukatı katıldı. Mağdur A.K., ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Sanığın kendisine zorla kötü şeyler yaptığını ve görüntüleri de internetten yaymakla tehdit ettiğini belirten mağdur A.K.(17), sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu K.B., sanığın yanında A.K.'yı tehdit etmediğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemenin karar verileceğini belirterek son sözlerini sorduğu Abuzer S., "Ben onları kendi çocuğumdan ayrı tutmadım. Kötülük yapmadım. Onlara kötülük yapsaydım kendi ailemin yanına götürmezdim" dedi. Abuzer S., beraatının ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

23 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, Abuzer S.'yi mağdur A.K.'ya yönelik eyleminden dolayı, "Çoğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj" ve "Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

ÜÇ MAĞDURA YÖNELİK EYLEMLERİNDEN DOLAYI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasını diğer üç mağdur yönünden görevsizlik kararı ile Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Abuzer S., 18 yaşından küçük mağdurlar H.Ö., A.V. ve K.U.'ya yönelik eylemlerin dolayı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir Kayışdağı'ndaki kaz çiftliğinde yurttan kaçan 18 yaşından küçük kız çocuklarını alıkoyduğu, onlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor. İddianamede Abuzer S.'nin, A.K., H.Ö., A.U ve K.U.'ya yönelik olarak, "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Şantaj", "Silahla tehdit", "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlarından 62 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
Bakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiasıBakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiası
Ayvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladıAyvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'a silahlı saldırı!

Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'a silahlı saldırı!

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 'fuhuş' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 'fuhuş' kararı

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Banka reklam afişinde resmini gören üniversiteli dava açtı! İşte mahkemenin kararı...

Banka reklam afişinde resmini gören üniversiteli dava açtı! İşte mahkemenin kararı...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.