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Kaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler, yöre halkına ek gelir kaynağı oluyor.

Kaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağı

Burak GEZEN/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler, yöre halkına ek gelir kaynağı oluyor. Köylüler, topladıkları kestanenin kilosunu 10 liradan satıyor.
Bayramiç ilçesinin yüksek kesimlerinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen kestaneler, Serhat, Yassıbağ, Akçakıl, Karaköy, Çırpılar ve Daloba gibi köylerde yaşayanlara ek gelir kaynağı oluyor. Her yıl Ekim ayı ile birlikte olgunlaşan kestaneler, ağaçlardan dökülüyor. Köylüler, geceden yere dökülen kestaneleri toplayabilmek için sabah erken kalkıp, iş başı yapıyor. Kestaneler, dikenli kabuklarının içinden çıkarılarak binbir zahmetle toplanıyor.
Kilosu10 liradan satılan Kaz Dağı kestanesinde önceki yıllara göre verimin az, ürünün ise küçük olması dikkat çekiyor. Köylüler, bu durumu yağışların az olmasına bağlıyor. Kaz Dağları'na gezmeye giden doğaseverler ise, yiyecekleri kestaneleri kendi elleriyle toplamanın zevkini yaşıyor.
Daloba köyünden Halis Ertan, bu yıl bölgede az kestane yetiştiğini, kendisinin de yiyecek kadar toplayabildiğini belirtti.
Serhat köyünden Halil Düzgün ise, Kaz Dağları'nda doğal olarak yetişen kestanelerin yöre halkına ek gelir sağladığını belirterek, "Kaz Dağları'nda kestane sezonu başladığından bugünlerde herkes kestane toplamaya çıkıyor. Kaz Dağları'ndan toplanan kestanelerin kilosu 10 liradan satılıyor. Millet geçimini sağlıyor, yiyeceği kestanesini topluyor. Ancak bu yıl havalar kurak gittiği için kestaneler küçük yapılı. Yaz mevsimi yağışlı geçtiğinde kestaneler daha iri oluyor" dedi.

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Kaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağıKaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağıKaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağıKaz Dağı kestanesi, bölge halkının gelir kaynağı

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