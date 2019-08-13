Kaz Dağları Ekosistemi İçin Risk Tartışması Sürüyor

Çanakkale sınırları içerisinde Balaban Tepesi’nde Kanadalı şirket Alamos Gold’un sahibi olduğu Doğu Biga Madencilik’in yürüttüğü altın madenciliği faaliyeti, AKP cephesinden aksi görüşlere rağmen Kaz Dağları ekosistemine zarar verecek olmasıyla gündemdeki yerini koruyor. Kaz Dağları’ndaki milli parka 40 kilometre uzaklıktaki maden sahasına ilişkin resmi açıklamalar itibariyle altın arama faaliyeti nedeniyle doğal hayata zarar verilmeyeceği vurgulanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Maden bölgesi Kaz Dağları’nda değil, Kaz Dağları’na yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Tepesi’ndedir. Orman, izin sınırları dışında herhangi bir faaliyet söz konusu değildir. Söz konusu maden faaliyetlerinde bulunan firma, mevzuat gereği 2 farklı noktada hatıra ormanı oluşturarak, 14 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. İddialarda yer alan alanda kesilen ağaç sayısı ortaya atıldığı gibi 195 bin değil, 13 bin 400'dür. Ayrıca maden araması için ağaç kesimi tamamlanan alanlarda, madencilik faaliyetinden sonra sahanın rehabilitasyonunda kullanılmak üzere üst toprak sıyırma ve depolama işlemlerine başlandı” ifadeleri yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu itibariyle bölgedeki ağaç kesimine karşılık ağaçlandırma yapıldığını ve su kaynaklarına zarar verilmeyeceğini söyledi. Resmi açıklamalara karşın, sivil toplum örgütleri ve muhalefet cephesi ise, Kaz Dağları’ndaki ekolojik sisteme zarar verileceğini vurgulayarak, özellikle de altın ayrıştırma işleminde siyanür kullanılacağından, yeraltı sularında kirlenme olacağı görüşünü dile getiriyor. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği (TEMA), arazideki duruma bakıldığında maden sahası açılması için bölgede 195 bin ağaç kesildiğini vurguluyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay’a göre ise 198 bin ağaç kaybı söz konusu. Uzman meslek örgütleri de, resmi açıklamaların aksine akademisyen Tolunay’ın tespitini doğruladı ve ayrıca kimyasal kullanımıyla doğal kaynaklara da zarar verileceğini kaydetti. Türkiye Ormancılar Derneği, Tarım Orman-İş Sendikası ve TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, maden sahasındaki ağaç kesimine ilişkin resmi makamlarca da çelişkili rakamlar verildiğini belirtti. Meslek örgütleri, maden sahası kapatılarak bölgede yeniden ağaçlandırma yapılması çağrısı da yaptı.​

Türkiye Ormancılar Derneği 2. Başkanı Hüsrev Özkara meslek örgütleri adına hem ortak açıklamayı okudu hem de değerlendirmelerini paylaştı. Özkara, resmi açıklamada 13 bin 400 ağaç kesildiği iddia edilmesine rağmen yine resmi bilgi niteliğindeki ÇED raporundaysa 45 bin 650 ağaç kesiminden söz edildiğinin altını çizdi. Özkara, derneklerince yapılan inceleme itibariyle 198 bin ağaç kesildiğini söyledi. Kaz Dağları’nın ormanlık alanıyla maden sahasını tamamen ayrı düşünmemek gerektiğini kaydeden Özkara, dolayısıyla maden sahasının bölgesel ekosistemden ayrı tutulamayacağını ifade etti. Özkara, maden sahası Kaz Dağları’na sadece 40 kilometre uzakta olduğundan, topraktaki geçirgenlik ve fay hattı göz önünde bulundurulduğunda, siyanür kullanımının doğada tahribata yol açılacağını söyleyerek, herhangi bir deprem durumu söz konusu olması halinde çok daha fazla risk oluşacağını dile getirdi. Özkara, “Sahada devletin gerekli kontrolü yaptığını düşünerek, ‘kontroller yapılmıştır’ diye düşünmeyelim, biz burada otokontrolü STK’lar ve o bölgede yaşayanlar olarak yapmak zorundayız. Devletin bu konuda hassas olduğunu düşünmüyoruz. Hatta ÇED Raporu’nda 6 yıl kalınacak yazıyor ama Alamos Şirketi’nin açıklaması ise 15 yıl. Sahanın büyüklüğü üzerinde ciddi farklılıklar var. Kesilen sahanın önümüzdeki yıllarda daha da genişletilebileceğini düşünerek çok ciddi kaygılar taşıyoruz” dedi.