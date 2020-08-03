HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaz Dağları eteğinde endişelendiren görüntü

Kaz Dağları eteğinde endişelendiren görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Kaz Dağları'ndan doğan Karamenderes Nehri'ni besleyen ana kollardan birisi olan derede, toplu balık ölümlerinin görülmesi, yöre halkını endişelendirdi.

Kaz Dağları eteğinde endişelendiren görüntü

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinin Külcüler köyü bölgesinde Karamenderes çayını besleyen ana kollardan biri olan derede toplu balık ölümleri görüldü. Ölen balıklar arasında tatlı su sardalyası, karabalık ve bıyıklı balıklar bulunuyor. Evciler köyünde yaşayan Adem Ertan (47), toplu balık ölümlerini sosyal medya hesabından fotoğrafları, "Arkadaşlar zirai ilaçları kullanırken biraz daha duyarlı olalım" notuyla paylaşarak duyurdu.

Karamenderes Nehri, eski adı Skamander olan, Kaz Dağı'ndan doğan, tamamı Çanakkale ili sınırları içinde akan ve Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'nin kesiştiği bölge olan Truva Tarihi Milli Parkı yakınlarında denize dökülen nehir. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İstanbul'dan Hatay'a giden sporcu dehşeti yaşadıİstanbul'dan Hatay'a giden sporcu dehşeti yaşadı
Üniversite okumak için en iyi şehirler! Araştırma sonuçları!Üniversite okumak için en iyi şehirler! Araştırma sonuçları!

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
İstanbul'dan Hatay'a giden triatlon sporcusu Taner Beştek dehşeti yaşadı

İstanbul'dan Hatay'a giden sporcu dehşeti yaşadı

Evlerinde buldular! Et yiyen örümcek korkuttu

Evlerinde buldular! 'Çok zehirli bir tür'

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Acı haber: Motosiklette kalp krizi geçirdi

Ambulans verilmediği iddia edilmişti! Kahreden haber

Ambulans verilmediği iddia edilmişti! Kahreden haber

Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

Acı haber! 2 çocuk boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.