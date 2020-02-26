Kaz Dağları'ndaki 'uçan kaya' turislerin gözdesi oldu

Edremit ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları'nda, yaklaşık 5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen kaya parçası, uçuyormuş gibi görünmesiyle ilgi çekiyor. Bölgede yürüyüş yapanlar tarafından bulunan 'uçan kaya' olarak adlandırılan kaya, daha şimdiden doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görmeye başladı.

Havada asılı gibi görünen kayayı keşfeden Mustafa Şıvgın ”Kaz Dağları'nda arkadaş grubu ile geziyorduk. Bir ara gözümüze takılan bu kaya adeta havada asılı gibi duran görüntüsüyle bizleri şaşkına çevirdi. Ancak biraz inceledikten sonra altındaki ufak taş parçalarının üzerinde durduğunu gördük“ dedi.

