‘‘Kaz Dağları Ormanlarının Yüzde 80’i Ruhsat Sahası İçinde’’

Son dönemde Türkiye’deki ekolojik mücadelenin en etkin yapıldığı sahaların başında Kaz Dağları geliyor. Türkiye’de kurulu Doğu Biga Madencilik şirketinin yüzde 100’üne sahip olan Kanadalı Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları’ndaki Kirazlı mevkiinde altın arama çalışmalarını engellemek için Kaz Dağları Savunması’nın başlattığı Su ve Vicdan Nöbeti bugün birinci yılını tamamladı. ‘‘Maden projeleri iptal edilene dek mücadele sürecek’’ Su ve Vicdan Nöbeti Koordinasyon Kurulu, bugün yayınladığı açıklamasında ‘‘Kaz Dağları Savunması Su ve Vicdan Nöbeti, Kaz Dağları ekosistemini metalik madencilikten korumak adına başlamış yaşamsavunmasıdır. Hiçbir siyasetin malzemesi olmamış, alnı ak, su gibi berrak bir nöbettir. Ülkenin her bir noktası talan altındadır. Artvin Cerattepe’de, Ordu Fatsa’da, Erzincan İliç’te, Sivas Bakırtepe’de, Gümüşhane Kırıntı’da, Uşak Eşme’de, İzmir Efemçukuru’nde, Bergama Ovacık’ta, Balıkesir İvrindi’de, Çanakkale Lapseki Şahinli’de, Terziler’de, Kirazlı’da, Bursa Kirazlıyayla’da, Munzur’da metalik madencilik çalışmaları devam ediyor. Madenlerden kimisi sürecini bitirmiş olsa da bıraktıkları atık havuzlarındaki çamur yığınları yöre halkının sağlığını tehdit etmeye yüzlerce yıl devam edecektir. 5 Haziran 2004 yılında İngilizce’den çeviri ile gece yarısı çıkan Maden Kanunu ile tüm ülke maden şirketlerinin talanına açılmıştı. Şirketler lehine sürekli kanun maddeleri revize edilmiştir. Talana açmak için girdiği her sahada ekonomik gelir kaynağı, istihdam imkanı, zenginlik kaynağı olarak gösterilen madenler Türkiye için tam bir sömürüdür’’ ifadelerine yer verdi.

Kurul, Su ve Vicdan Nöbeti’nin Kaz Dağları ekosisteminin içindeki metalik madencilik projelerinin tümü iptal edilene dek süreceğini duyurdu. TEMA: ‘‘Kaz Dağları’nın yüzde 79’u, bölgedeki orman alanlarının yüzde 80’i ruhsat sahası içinde’’ TEMA Vakfı da uzun süredir üzerinde çalıştığı Kaz Dağları Yöresinde Madencilik Çalışmaları Raporu’nu bugün yayınladı. Çanakkale’nin Merkez, Lapseki, Biga, Yenice, Çan, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ilçeleri, Balıkesir’in Balya, Gönen, İvrindi, Savaştepe, Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ilçeleri, İzmir’in Kınık, Dikili, Bergama ilçeleri ile Manisa’nın Soma ilçesinden oluşan 1.697.062 hektarlık alanı Kaz Dağları Yöresi olarak tarif eden TEMA Vakfı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) alınan verilere göre bu alanın yüzde 79’unun ruhsat alanı olarak belirlendiğini açıkladı. Toplam 1.294.335 hektarlık alanın yüzde yüzde 41’inin aktif ruhsat sahalarına tahsis edildiğini ve bu aktif ruhsatların yüzde 57’sinin işletme, yüzde 43’ünün arama ruhsatı statüsünde olduğunu belirten TEMA, ruhsatların farklı arazi kullanım türlerine göre dağılımına bakıldığında, çalışma alanındaki orman varlığının yüzde 80’inin ‘‘madencilik yapılabilecek alan’’ olarak belirlendiğini kaydetti.