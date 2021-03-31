Kaz Dağları'nda altın çıkarmak isteyen şirkete yanıt

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesine ilişkin DW Türkçe'ye yaptığı açıklamalara Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden yanıt geldi. Açıklamada, şirketin Kaz Dağları Kirazlı bölgesindeki ruhsat hukukunun sona erdiği belirtilerek, şirkete "kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmaktan vazgeçme" çağrısı yapıldı. Açıklamada, Kirazlı'daki altın madeni için Şentürk'ün "Biz 30 yıldır orayı açmak için bekliyoruz" ve "Cevherin 60 yıllık hakkı bizde" sözlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Şirketin bu pervasız ve yakışık almayan tutumunu kınıyoruz" denildi. Alamos Gold'un 2009'da aldığı ve 13 Ekim 2009'da başlayan ruhsat hukukunun 13 Ekim 2019'da bittiği hatırlatılarak, "Otuz yıldır bu madeni çıkarmayı bekliyoruz' söylemi doğru değildir. Maden Kanunu'nun 24. Maddesine göre, firmanın süre uzatım talebi ruhsat bitim tarihinden itibaren bir ay içinde uzatılmadığı-temdit edilmediği ve yeni bir ruhsat tanzim edilmediği için ruhsat hukuku sona ermiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında da maden işletme faaliyetleri" yapılamayacağının altı çizilerek, "Temdit sürecinin hala devam ettiğini iddia eden şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağı yoktur" denildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin açıklamasında, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün "Cevherin 60 yıllık hakkı bizde" şeklindeki sözleri de "kocaman bir yalan" olarak nitelendirildi. Ruhsatların 10 yıllık sürelerle en fazla altı kez verilebileceği, bu sürenin uzatılıp uzatılmamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkili olduğu hatırlatıldı. "Firmanın ruhsatının uzatılmaması ve ruhsat hukukunun bitmesi sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı orman izinlerini iptal edilmiştir. Alan artık Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uhdesindedir" denilen açıklamada, iş makinelerini tahliye etmiş olan firmaya konteynerlerini boşaltmak için 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verildiği belirtildi. Dernek, "Konteynerler 13 Ekim 2021'i beklemeden acilen çıkartılmalı ve şirket Kirazlı'yı tamamen terk etmelidir. Alan acilen rehabilite edilmelidir" çağrısında bulundu.