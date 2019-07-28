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Kaz Dağları'nda maden faaliyetine tepki gösteren çevrecilerden 'su nöbeti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de çevreciler, Kazdağları'ndaki Kirazlı Atikhisar Havzası’nda bir altın madeni şirketi tarafından yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi.

Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de çevreciler, Kazdağları'ndaki Kirazlı Atikhisar Havzası’nda bir altın madeni şirketi tarafından yürütülen maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi. Şirket tarafından 195 bin ağacın kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, Balaban çeşmesi mevkiine çadır kurarak, 'su nöbeti'ne başladı. Kirazlı Atikhisar Havzası’nda yürütülen maden faaliyetlerine tepki gösteren çevreciler, bölgede bir araya geldi. Bir altın madeni şirketi tarafından bölgede yürütülecek olan siyanürlü maden arama faaliyetlerinin kentin tek içme suyu olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, 2 gün önce Balaban çeşmesi mevkiine çadır kurarak, su nöbeti tutmaya başladı. Çevrecilerin su nöbetine CHP'li milletvekilleri, başkanlar ve STK'lar da destek verdi. Kazdağları'ndaki maden arama çalışmalarına Gökhan Özoğuz, Ata Demirer ve Mert Fırat gibi ünlü isimler de Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

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