Kaz Dağları’nda yetişen Kangal'a büyük talep

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Hamdi Şıvgın (38), 8 yıl önce Kaz Dağları’nda kurduğu çiftlikte profesyonel olarak Kangal köpeği yetiştirmeye başladı. Sivas Kangal türü yavru köpekleri 2 bin lira, yetişkin olanları ise yaklaşık 50 bin liradan satılırken Şıvgın, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan ve iri cüsseleriyle ‘bozkırın kralı’ olarak nitelendirilen Kangal köpekleri fabrika, villa ve bahçe sahipleri tarafından bekçi köpeği olarak talep görüyor. Asıl mesleği beyaz eşya tamirciliği olan ve çocukluğundan beri hayvanları çok seven Hamdi Şıvgın'ın evinin bahçesinde hobi olarak yetiştirmeye başladığı kangal köpekleri, profesyonel işi haline dönüştü. Şıvgın, iri cüsseleri ve insanlara yakınlığıyla 'bozkırın kralı' olarak nitelendirilen, dünya çapında araştırmalara konu edilen Kangal cinsi köpekleri Kaz Dağları'nda 8 yıl önce kurduğu çiftlikte yetiştiriyor. Heybetli görüntüsüyle birçok kişinin sahip olma hayalini kurduğu kangalların bol oksijene sahip Kaz Dağları'nın iklimine uyum sağladığını belirten Şıvgın, hem güçlü hem de dost canlısı olan adı Sivas’la özdeşleşmiş kangalları çiftlikte özenle büyütüyor.

Şıvgın, “Taleplere yetişmeye çalışıyoruz ama yılda çok yavru üretim yapamıyoruz olmuyor istediğimiz gibi üretimler olmuyor” dedi. Kaz Dağları'ndaki çiftlikte şu anda 20 yetişkin damızlık kangal köpeği ile 8 yavru bulunduğunu anlatan Hamdi Şıvgın, "Şu anda 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık yavrularımız var. 2 aylık yavrularımızın fiyatı 2 bin liradan başlıyor. Şu an damızlık köpek satışımız yok, ama isteyen olursa damızlıklarımız da 5 bin liradan 50 bin liraya kadar damızlık kangal köpeğimiz var. Genelde kangal köpekleri sürü bazlı köpeklerdir. Ama bunlar bekçilik amaçlı kullanılan köpeklerdir. Fabrikası olan müşterilerimiz oluyor. Fabrikalarında bekçilik yaptırmak adına bizden talep ediyorlar. Bu köpekler içgüdüsel olarak hareket eden hayvanlar, tehlikeyi sezdiği zaman saldırıya geçen hayvanlar. O yüzden aile bireyleriyle ve çocuklarla araları çok iyidir. Çünkü bunlar doğal seleksiyon köpeğidir, bir laboratuvar köpeği gibi üretilmiş köpekler değildir. O yüzden bu köpeklere çok talep var. Bahçesi olanlar, villası olanlar, fabrikası olanların yanı sıra kangal sevdalısı insanlar talep ediyor" dedi.