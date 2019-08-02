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Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

Doğu Biga Madencilik: - "Proje kapsamında suyun ve toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları tamamen madenciliğe ilişkin ön yargılar ile ortaya atılmıştır. Bu iddianın hiçbir bilimsel ve teknik dayanağı bulunmamaktadır"

ÇANAKKALE (AA) - Doğu Biga Madencilik şirketi, Kaz Dağları'nda yaptıkları altın arama faaliyetlerine ilişkin son günlerde kamuoyunu yanıltan çok sayıda gerçek dışı iddia bulunduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, Atikhisar Barajı'na olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

Proje alanının, Çanakkale il merkezine 30, Atikhisar Barajı'na 14, Kaz Dağları Milli Parkı'na ise 40 kilometre uzaklıkta olduğu hatırlatılan açıklamada, zenginleştirme tesislerinin, Atikhisar Barajı Su Havzası'nın da dışında kalacak şekilde konumlandırıldığı vurgulandı.

Maden sahasıyla ilgili olarak ağaç kesimi konusunda da önemli spekülasyonların yapıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzne konu olan ve madencilik faaliyetlerinin yapılacağı ormanlık sahadaki ağaç kesimi işlemlerinin tümü, verilen orman ve çevre izinleri kapsamında ve hukuki zeminde gerçekleşmiştir. Madencilik faaliyetlerinin başlaması ile eş zamanlı olarak da sahanın doğaya yeniden kazandırılması sağlanacaktır. Bölgeye önemli bir istihdam da sağlayan şirketimizin tüm faaliyetleri, ilgili kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Proje kapsamında suyun ve toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları tamamen madenciliğe ilişkin ön yargılar ile ortaya atılmıştır. Bu iddianın hiçbir bilimsel ve teknik dayanağı bulunmamaktadır.

Öncelikle altın arama ve çıkarma süreçlerinde siyanür ya da türevi bir madde asla kullanılmamaktadır. Çıkarılan kayaçların içindeki altının ayrıştırılması ise yine uluslararası kriterlere göre, katı bir prosedür içerisinde ve özel olarak hazırlanmış korunaklı, sızdırmazlığı sağlanmış yerlerde, ilgili idarelerin denetimiyle gerçekleştirilir. İddia edildiği gibi siyanürlü atık barajı bulunmayan tesisimiz, tüm uluslararası standartlar gözetilerek sıfır deşarj prensibiyle çalışacaktır."

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