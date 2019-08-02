Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmaları

ÇANAKKALE (AA) - Doğu Biga Madencilik şirketi, Kaz Dağları'nda yaptıkları altın arama faaliyetlerine ilişkin son günlerde kamuoyunu yanıltan çok sayıda gerçek dışı iddia bulunduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi'nin, Atikhisar Barajı'na olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi.

Proje alanının, Çanakkale il merkezine 30, Atikhisar Barajı'na 14, Kaz Dağları Milli Parkı'na ise 40 kilometre uzaklıkta olduğu hatırlatılan açıklamada, zenginleştirme tesislerinin, Atikhisar Barajı Su Havzası'nın da dışında kalacak şekilde konumlandırıldığı vurgulandı.

Maden sahasıyla ilgili olarak ağaç kesimi konusunda da önemli spekülasyonların yapıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzne konu olan ve madencilik faaliyetlerinin yapılacağı ormanlık sahadaki ağaç kesimi işlemlerinin tümü, verilen orman ve çevre izinleri kapsamında ve hukuki zeminde gerçekleşmiştir. Madencilik faaliyetlerinin başlaması ile eş zamanlı olarak da sahanın doğaya yeniden kazandırılması sağlanacaktır. Bölgeye önemli bir istihdam da sağlayan şirketimizin tüm faaliyetleri, ilgili kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Proje kapsamında suyun ve toprağın siyanür ile kirletileceği iddiaları tamamen madenciliğe ilişkin ön yargılar ile ortaya atılmıştır. Bu iddianın hiçbir bilimsel ve teknik dayanağı bulunmamaktadır.