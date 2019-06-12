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Kaz Gölü bayramda 13 bine yakın ziyaretçi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunan gölü, Ramazan Bayramı tatili boyunca 12 bin 840 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

Tokat'ın Pazar ilçesinde, kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü, Ramazan Bayramı tatili boyunca 12 bin 840 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

İlçeye 11 kilometre uzakta 11 bin 700 dekarı kaplayan Kaz Gölü, Bakanlar Kurulu kararıyla 2006'da "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilmişti.

Büyük bölümü sazlıklarla kaplı sahada, iki gözetleme kulesi bulunuyor. Kuşların göç yolundaki Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Devlet Su İşleri genel müdürlükleri tarafından geçen yıl bölgede başlatılan yeni sulak alanların açılması ve gölün rehabilitasyonu çalışması ise devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Kaz Gölü'nü 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 12 bin 840 yerli ve yabancı turistin gezdiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
kaz gölü Pazar Tokat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

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