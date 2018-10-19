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Kaz Gölü, kuş çeşitliliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz Gölü, görselliği ve kuş çeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Halil İbrahim YEL/PAZAR (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz Gölü, görselliği ve kuş çeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bölgede kuşların daha rahat yerleşim sağlamaları için ıslah çalışmaları yürütülüyor. Tokat kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan olan Kaz Gölü göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı bin 170 hektar olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda değişimler yaşanıyor. Tokat Valiliği, DSİ 7'nci Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda ekipler, göl alanının daralmasını önlemek, su derinliğini artırmak ve aynasını çıkarabilmek maksadıyla, zeminde balçık ile biriken tortulları temizleme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Kaz Gölü'nde yeterli su alanı açılarak, su yüzeyine göç eden ya da kışlayan kuşların rahatlıkla iniş kalkış yapmalarının sağlanması planlanıyor. Kaz Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl süreceği öngörülen çalışmaların şu ana kadar 3'te 1'i tamamlandı. Kaz Gölü'nün çevresinde yürüyüş yolu, seyir terası ve gün batımı köprüsü bulunuyor. Doğa tutkunları hafta sonları Kaz Gölü'nü ziyaret ederek stres atıyor. GÖRENLER HAYRAN KALIYOR Ailesi ile Kaz Gölü'ne gelen Fatih Özkoca, "Turizme kazandırılması hoşumuza gitti. Biliyorduk, burasını fakat bakımsızlıktan çok kötü durumdaydı. Şu an yapılan yatırımlarla iyi duruma geliyor" dedi. Ziyaretçilerden Sadi Öztürk ise, "Daha önce internetten görüyordum. Geldim gördüm güzel bir yer. Tamamlanması gereken yerleri var. Baktığımızda gerçekten çok güzel, hayvanların daha iyi barınacağını düşünüyorum. Burada avlanma yok. İnsanlar buraya geldiğinde farklı bir hayatı görebilecek" diye konuştu. Arkadaşları ile Kaz Gölü'ne gelen Hatice Doğan ise, "Tokat'ta böyle bir yerin olduğunu öğrendik ve geldik. Şu an tadilatta olduğu için tam faaliyette değil ama güzel bir değişiklik oldu bizim içinde. Tamamen faaliyete geçtiğinde sık sık gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

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