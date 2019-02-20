Kaz hırsızları tutuklanınca

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden biri polis merkezi çıkışında, ‘Eğitim şart eğitim’ dedi.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan 3 kişi son işlerinde yakalandı. 7 hırsızlık olayın şüphelisi oldukları belirlenen ve suçlarını itiraf eden Oğuz Ali K.(21), E.G.(17) ve V.D.(17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şüphelilerin ikametlerden çaldığı 5 adet hızar motoru, 4 adet kaz, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 1 teneke zeytinyağı sahiplerine teslim edildi.
Tutuklanan şüpheliler polis merkezi çıkışında, "Eğitim şart eğitim" dedi.
Taksi şoförü Ökkeş Karadam, kazlarını sağ salim teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.
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