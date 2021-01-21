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Kaz ve ördeklerin gülümseten kar sevinci sosyal medyayı salladı

21.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Kaz ve ördeklerin gülümseten kar sevinci sosyal medyayı salladı

Kütahya’da bir çiftlik sahibinin beslediği kaz ve ördeklerin gülümseten ’kar sevinci’ kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin izlenme rekoru kırdığı belirtildi.

Kütahya Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu’nun Kunduören mevkiindeki çiftliğinde beslediği ördek ve kazlar, kümesten çıkarak kendilerini karın üzerine bırakıyor.

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Kaz ve ördeklerin kar sevincini sosyal medyadan paylaştığını ve izlenme rekoru kırdığını kaydeden Babanoğlu, "Uzun bir aradan sonra yağan kar yağışına insanlar gibi hayvanlar da çok sevindi. Çiftliğimde beslediğimiz kaz ve ördeklerin kar sevinci ilginç bir görüntü oluşturdu. O anları cep telefonumla kaydettim ve sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu görüntüler izlenme rekoru kırdı" diye konuştu.

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İHA

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