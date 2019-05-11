Çıldır’da yaşayan vatandaş anneleri öldükten sonra sahipsiz kalan kaz yavrularına gözü gibi bakıyor.

Çıldır’da ikamet eden Şinasi Kılınç isimli vatandaş kaz besleyerek geçimini sağlıyor. Bu yıl yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kazı ölen Şinasi Kılınç öksüz kalan kaz yavrularına kendi geliştirmiş olduğu diyalogla annelik yapıp, onlara gözü gibi bakıyor. Çıkarmış olduğu sesle kaz yavrularını yanına çağıran Şinasi Kılınç, onları yemliyor.

Yumurtadan çıktıktan birkaç gün sonra yavruların annelerinin öldüğü dile getiren Şinasi Kılınç “Anneleri öldükten sonra biz bakıyoruz. Sekiz adet yavrumuz var. Bunları büyütüp, satarak geçimimizi sağlıyoruz” dedi.



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