Kaza anı araç kamerasınca kaydedildi

Düzce'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı belediye otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Salih Gül idaresindeki 81 ER 413 plakalı Düzce Belediyesi otobüsü, D-655 Düzce-Zonguldak kara yolunun Konuralp kavşağında ışıklardan karşıya geçtiği sırada Çağrı Ünal idaresindeki 81 AAE 885 idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri Gül ile Ünal yaralandı. 112 Acil Servis ambulansına alınan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Çağrı Ünal'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı halk otobüsünün güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde yeşil ışık yandığında hareket eden otobüse karşı yönden gelen otomobilin hızla gelerek çarptığı ve kazanın ardından yaşanan panik görülüyor.
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