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Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Şahin K. yönetimindeki 67 DA 216 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak karayolu yeni terminal kavşağında dönüş yapmak istediği sırada Ümit Ç'nin kullandığı 34 PR 8792 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Şahin K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yol güzergahına çıkmaya çalışan otomobille diğer aracın çarpışma anı yer alıyor.

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Ereğli kaza anı güvenlik kamerası trafik kazası Zonguldak

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