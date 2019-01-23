Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan otomobili celbe çektikten sonra hızlı gelen aracın duran otomobile çarpma anı yer aldı.
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