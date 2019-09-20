Kaza anı kamerada

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerine göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobilin genç kadını metrelerce uçurduğu görüldü. Vatandaşlar aynı yerde defalarca kaza meydana geldiğini belirterek, sürücülerin kurallara uymadığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Lüleburgaz D-100 Karayolu Verem Savaş Dispanseri önü Edirne istikametinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen genç bir kadın yolun karşısına geçmek isterken yaya geçidinde durmayan bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde yaralandı. Durumu ağır olan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, feci kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Metrelerce uçuyor

Güvenlik kamerası görüntülerine göre yolun karşısına geçmek isteyen kadına yaya geçidinde, sağ şeritten gelen bir otomobil yol veriyor. Genç kadın tam yolun karşısına geçeceği sırada sol şeritten hızla gelen bir otomobil talihsiz kadına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce havaya savruluyor. Kaza sonrası çarpan aracın sürücüsü ile çevredeki vatandaşlar kadına hemen yardıma koşuyor. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.