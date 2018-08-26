HABER

KAZA ANI KAMERADA; TEM'DE KAZA: 2'Sİ AĞIR 8 YARALI (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA TEM otoyolu Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
TEM otoyolu Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bazı yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Bazı yaralıların ise bir süre yerde beklediği görüldü. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA
8 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde minibüs kontrolden çıkarak yan yatıyor. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken diğer sürücüler de trafiği durduruyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI
-Kaza anı
-Yardıma koşanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Olay yeri
-Yerde yatan yaralılar
-Ambulanstaki yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Tatil demediler, bağış yaptılarTatil demediler, bağış yaptılar
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılarVan Gölü’ne dikkat çekmek için Süphan Dağı’na çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Otobüs firması yolcuları yolda indirdi!

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sokağa girenler dehşete düştü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları 25 Ağustos: Devirli ikramiye 2’ye bölündü!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

TEM otoyolu Etiler ayrımında feci kaza!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Son dakika! Kuzey Irak, Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de operasyon!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.