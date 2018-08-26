- KAZA ANI KAMERADA; TEM'DE KAZA: 4'Ü ÇOCUK 10 YARALI 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Bayram tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza TEM Otoyolu, Etiler yol ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bayram tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu Yılmaz Karakaya ‘nın kullandığı 34 FV 5917 minibüsün, TEM Otoyolu, Etiler yol yarımında seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yola devrildi.

4’Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklardan bazıları yaşadığı panik ve korku nedeniyle ağladı. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.