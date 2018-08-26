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- KAZA ANI KAMERADA; TEM'DE KAZA: 4'Ü ÇOCUK 10 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL DHA  Bayram tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında devrildi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Bayram tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza TEM Otoyolu, Etiler yol ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bayram tatili dönüşü Amasya’dan İstanbul’a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu Yılmaz Karakaya ‘nın kullandığı 34 FV 5917 minibüsün, TEM Otoyolu, Etiler yol yarımında seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yola devrildi.

4’Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklardan bazıları yaşadığı panik ve korku nedeniyle ağladı. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Minibüsün devrilme anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki minibüsün arka lastiği patlıyor. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra devrildiği kameralar tarafından kaydediliyor. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşların kaza yerine koştuğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Kaza anı
-Yardıma koşanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Olay yeri
-Yerde yatan yaralılar
-Ambulanstaki yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

26.08.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180826021
26.08.2018 - 10.03 Haber Kodu : 180826023
26.08.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180826024
26.08.2018 - 10.08 Haber Kodu : 180826022

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