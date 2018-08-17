HABER

KAZA ANI KAMERADA; ÜMRANİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ümraniye'de yolcu otobüsü dönüş yapan bir minibüse yandan çarptı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ümraniye'de yolcu otobüsü dönüş yapan bir minibüse yandan çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza 09.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu otobüsü seyir halindeyken dönüş yapan yağmur minibüse yandan çarptı. Kontrolden çıkan otobüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs ve minibüsteki birer yaralıyı hastaneye kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapan minibüse otobüs yandan çarpıyor. Kontrolden çıkan otobüs bir duvara çarparak duruyor. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşuyor.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü
GÜVENLİK KAMERASI
-Kaza anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Otobüsün görüntüsü
-Minibüsün görüntüsü
-Bir yolcu ile röp
-Otobüsün parçalanan ön camı
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Bağcılar'da 136 sokak hayvanı sahiplendirildiBağcılar'da 136 sokak hayvanı sahiplendirildi
Büyükelçi Sinirlioğlu'na "AA 2017 Yıllığı"Büyükelçi Sinirlioğlu'na "AA 2017 Yıllığı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

Antalya'da 5 yıldızlı otelde korku dolu anlar! Turistler telefona sarıldı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde korku dolu anlar! Turistler telefona sarıldı

Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.