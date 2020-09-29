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Kaza ânı saniye saniye kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut U. (34) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Emine Ş. (50) idaresindeki 16 ADF 101 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yere düşerek yaralandı. Kaza ânında olay yerinde geçen Yunus ekipleri yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine kaza gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ânı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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