Kaza anını böyle yaşadılar...

Bursa Jandarma ekiplerinden 500 lise öğrencisine simülasyonla trafik eğitimi verildi. Takla atan aracın içinde emniyet kemeri takmanın ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığına bağlı ekipler 500 Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisine bir dizi eğitim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri simülatörü ile uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, takla atan bir aracın içinde emniyet kemeri takan yolcuların durumu anlatıldı. Bursa Jandarma Trafik Okulu tarafından yurdun dört bir yanında kullanılan eğitim faaliyetlerinde kullanılan simülasyon aracı, Türkiye’deki tek örnek olma özelliği taşıyor. Bu simülasyon aracıyla, öğrencilere kaza anında emniyet kemerinin ne denli önemli işlev gördüğünü ve araçtaki her yolcunun, emniyet kemeri takmasının neden zorunlu olduğunu anlatıldı. Jan.Ast.Subay Kd.Baş. Taner Demirezen, yaşanan kazalardaki ölümlerin büyük oranda emniyet kemeri takmayan yolculardan kaynaklandığını vurguladı. Eğitim çerçevesinde yaklaşık 500 öğrenci simülasyonda kaza yapan araca binerek emniyet kemerinin nasıl hayat kurtardığını yaşayarak öğrendi. Okul Müdürü Yunus Emre Altuntaş da öğrencilere verilen eğitim için Jandarma Trafik Okulu ekiplerine teşekkür ederek, uygulamalı eğitimin gençlerde daha kalıcı iz bıraktığını belirtti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler heyecanlı anlara sahne oldu. Araç içerisindeki yolcuların durumunun kameralar ile ekrana yansıtıldığı eğitim yaklaşık 5 saat sürdü.

