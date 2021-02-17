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Kaza anları kamerada, yol kenarındaki kadın son anda kurtuldu

17.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Bingöl ve Elazığ’da meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.

Bingöl ve Elazığ’da meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı. Kazalardan birinde yol kenarında bekleyen kadın araç altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da yer aldı.
İl Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına kazaların bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan kazalarda sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları dikkat çekti. Bingöl’de meydana gelen ve kameraya yansıyan kazaların ilkinde hızla kavşaktan dönen bir araca çarpmak istemeyen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyonu çevirerek yoldan çıktı. Bu sırada yol kenarında bekleyen kadın iki aracın ortasında kalarak kazadan şans eseri kurtuldu. Hafif ticari araç ise tabelaya çarparak takla attı. İkinci kazada ise kamyonetin dubaya çarpıp yola düşürmesi nedeniyle karşı istikametten gelen hafif ticari araç sürücüsü durmak zorunda kaldı. Sürücü dubayı almaya indiğinde arkadan hızla gele bir otomobil ise hafif ticari araca arkadan çarpıp karşı şeride geçti. Peş peşe meydana gelen diğer kazalarda ise sürücülerin dikkatsiz hareketleri gözler önüne serildi.
Elazığ’daki kazada ise ışık ihlali yapılması sonucu bir otomobil kavşakta diğer otomobile çarpma anı yer aldı.

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