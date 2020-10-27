Kaza geçirdi, canının acısını bırakıp motosikletinin peşinden koştu!

Kaza, Şile’de geçtiğimiz gün meydana geldi. Motosikletli bir arkadaş grubu, Bozhane Köyü'nde sürüş yapıyordu. Bu sırada keskin virajda lastiği kayan motosiklet sürücüsü Zafer Yılmaz devrilen motosikletten yere düştü. Düştükten sonra anında ayağı kalkan Yılmaz, yerde sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı arkada bulunan motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza yapan motosiklet sürücüsünün şans eseri kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İHA

