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  4. Kaza geçirdi, canının acısını bırakıp motosikletinin peşinden koştu!

Kaza geçirdi, canının acısını bırakıp motosikletinin peşinden koştu!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Şile'de motosikletleriyle sürüş yapan bir grup motosikletli genç, keskin virajda beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. Virajda kayan bir gencin motosikleti sürüklenmeye başlayınca ilginç anlar yaşandı. Yere düşen genç, sürüklenen hemen ayağa kalkıp motosikletinin arkasından koşmaya başladı. O anlar gencin arkadaşlarının kask kamerasına yansıdı.

Kaza geçirdi, canının acısını bırakıp motosikletinin peşinden koştu!

Kaza, Şile’de geçtiğimiz gün meydana geldi. Motosikletli bir arkadaş grubu, Bozhane Köyü'nde sürüş yapıyordu. Bu sırada keskin virajda lastiği kayan motosiklet sürücüsü Zafer Yılmaz devrilen motosikletten yere düştü. Düştükten sonra anında ayağı kalkan Yılmaz, yerde sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı arkada bulunan motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza yapan motosiklet sürücüsünün şans eseri kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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İHA

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