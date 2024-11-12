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  4. Kaza geçirdi üstüne sülfürik asit döküldü! Feci şekilde can veren adamın cansız bedeni morga kaldırıldı

Kaza geçirdi üstüne sülfürik asit döküldü! Feci şekilde can veren adamın cansız bedeni morga kaldırıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 15:49
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Balıkesir civarında kontrolden çıkan sülfürik asit yüklü TIR, şantiyeye girip 4 araca çarptı. Korkunç kazada Oğuzhan Varol üzerine sülfürik asit dökülerek feci şekilde can verdi.

Kaza geçirdi üstüne sülfürik asit döküldü! Feci şekilde can veren adamın cansız bedeni morga kaldırıldı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Balıkesir Dursunbey ilçesinde Kütahya yönüne giden Oğuzhan Varol idaresindeki 06 DB 2669 plakalı sülfürik asit yüklü TIR, virajda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki şantiyeye girdi. TIR, park halindeki 4 araca çarpıp, devrildi. Sürücü Varol, kabinde sıkıştı, yola sülfürik asit döküldü.

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ORACIKTA FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞ

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, üzerine sülfürik asit dökülen sürücü Varol'un öldüğünü belirledi. Oğuzhan Varol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kabinden çıkarılıp, Dursunbey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Varol'un, memleketi Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Öte yandan TIR’dan dökülen kimyasal madde ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
asit kaza
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