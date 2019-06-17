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Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu.

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru yaptı.
Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu. Yıldırım, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner O’nun yanına gitti. Bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Caner O. ’ya ilk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu

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