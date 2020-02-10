Kaza geçiren Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 yolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu Ender Aysal'ın kullandığı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Türel ve Yılmaz ayakta tedavi edilirken, Mehmet Özhaseki'ye müdahalede bulunuldu. ANTALYA'YA SEVK EDİLDİLER Yaralılar, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla AÜ Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de dün hastaneye gelerek bilgi aldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaralıların sağlık durumuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyledi.

Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sabaha karşı taburcu edilirken, Mehmet Özhaseki ise burnundan ameliyat oldu. Ameliyata AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da katıldığı öğrenildi. SAĞLIK DURUMLARI İYİ İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bugün AÜ Hastanesi toplantı salonunda yaralıların tedavileri ve son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Saat 18.30'da kaza haberini aldıklarını belirten Ünal Hülür, yaralıların ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi. Yaralılara bütün tetkiklerin yapıldığını ve Mehmet Özhaseki'nin burnunda ve boynundaki kemikte bir sorun tespit ettiklerini kaydeden Ünal Hülür, tedavilerinin AÜ Hastanesi'nde devam ettiğini ifade etti. 'MUHTEMELEN YARIN TABURCU EDERİZ' AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise Mehmet Özhaseki'nin acilde boyun MR'ının çekildiğini, boyun kemiklerinin uç kısmında çatlak tespit edildiğini aktardı. Boyundaki kemiklerle ilgili müdahalede bulunmadıklarını belirten Prof. Dr. Aydınlı, şöyle konuştu: