HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza geçiren Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı

Kaza geçiren Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Antalya'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahalede bulunuldu. Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Mehmet Özhaseki'nin burnundaki kırığa müdahale ettiklerini, Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin ise 2 kaburgasında çatlak olduğunu ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Kaza geçiren Özhaseki, Yılmaz ve Türel'in tedavileri tamamlandı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 yolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in bulunduğu Ender Aysal'ın kullandığı VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Türel ve Yılmaz ayakta tedavi edilirken, Mehmet Özhaseki'ye müdahalede bulunuldu.

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİLER

Yaralılar, Serik'teki müdahale sonrası ambulansla AÜ Hastanesi'ne getirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile hastane yetkilileri de dün hastaneye gelerek bilgi aldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, yaralıların sağlık durumuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyledi.

Yusuf Ziya Yılmaz ve Menderes Türel, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sabaha karşı taburcu edilirken, Mehmet Özhaseki ise burnundan ameliyat oldu. Ameliyata AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da katıldığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bugün AÜ Hastanesi toplantı salonunda yaralıların tedavileri ve son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Saat 18.30'da kaza haberini aldıklarını belirten Ünal Hülür, yaralıların ilk olarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi. Yaralılara bütün tetkiklerin yapıldığını ve Mehmet Özhaseki'nin burnunda ve boynundaki kemikte bir sorun tespit ettiklerini kaydeden Ünal Hülür, tedavilerinin AÜ Hastanesi'nde devam ettiğini ifade etti.

'MUHTEMELEN YARIN TABURCU EDERİZ'

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise Mehmet Özhaseki'nin acilde boyun MR'ının çekildiğini, boyun kemiklerinin uç kısmında çatlak tespit edildiğini aktardı. Boyundaki kemiklerle ilgili müdahalede bulunmadıklarını belirten Prof. Dr. Aydınlı, şöyle konuştu:

"Burnunda parçalı bir kırık vardı. Anestezi eşliğinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından müdahale edilerek yerine oturtuldu. Şu anda gayet iyi. Oturur vaziyette ağızdan beslenebiliyor. Özhaseki'nin eşi Semiha Özhaseki'nin çenesinde hafif bir darbe var. Onun yatışını dahi yapmadık. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in parmağında ve dizinde incinme vardı tedavileri yapılıp taburcu edildi. Özhaseki çiftinin tedavileri bir süre daha burada devam edecek. Muhtemelen yarın taburcu ederiz."

'HİÇBİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını da kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'ın iki kaburgasında çatlak var. Herhangi bir ameliyat önerilmedi ilaçlı tedavi önerildi. Uçakla bir süre seyahat edemeyecek. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu
Boyları insana yaklaştıBoyları insana yaklaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki Menderes Türel

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, anne ise hastaneye kaldırıldı

Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Niğde'de 'Parazit' operasyonu

Niğde'de 'Parazit' operasyonu

Karabük dondu! İnsan boyunda sarkıtlar oluştu

Boyları insana yaklaştı

Özgür Arduç'tan mahkemede kan donduran sözler!

Özgür Arduç'tan kan donduran sözler: İkisini de öldürecektim

Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Hakan Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret

Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Hakan Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret

AFAD'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

AFAD'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.