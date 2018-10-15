Kaza geçiren şarkıcı Tuğba Özerk'in ehliyetine el konuldu

Görgü tanıkları, dün 05.30'da Çeşme Alaçatı karakoluna giriş yapan Tuğba Özerk'in, 5 saat kaldığı karakoldan sabah saatlerinde ayrıldığını söyledi. Ünlü şarkıcının yüksek alkol nedeniyle karakolda tutulduğu ve ehliyetine iki yıl el konulduğu iddia edildi.

''SADECE ÜNLÜ OLDUĞUM İÇİN...''

Hakkında çıkan haber ile ilgili Sözcü'ye konuşan Tuğba Özerk, "Annemle kına gecesine gittiğimiz köyden gelirken şoför koltuğunda oturan annem maalesef direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Kazanın ardından polisi aradım. Ancak sonrasında gelişen olaylara anlam veremedim. Şoför koltuğunda annem olmasına ve polisi bizzat benim aramama rağmen ehliyetime el koydular. Görevini kötüye kullanan bir memur nedeniyle yanlış bir durum oluştu. Tabii ki konuyla ilgili yasal işlemleri başlattım. Sadece ünlü olduğum için böyle bir saldırıya maruz kalmak ne kadar doğru takdirinize bırakıyorum. Ve olayın doğruluğunun bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

