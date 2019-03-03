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Kaza ile ateş alan tüfek, 20 yaşındaki genci canından etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kastamonu’da 20 yaşındaki genç, kazara tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı İnceboğaz köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Cihan Karakethüdaoğlu, arkadaşlarıyla birlikte atış yapmak için ormanlık alana gitti.

Kaza ile ateş alan tüfek, 20 yaşındaki genci canından etti

Kastamonu’da 20 yaşındaki genç, kazara tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı İnceboğaz köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Cihan Karakethüdaoğlu, arkadaşlarıyla birlikte atış yapmak için ormanlık alana gitti. Burada yaklaşık 30 metre ileriye koydukları hedefe atış yaptıktan sonra av tüfeğini kılıfına koymak isterken silahın kazara ateş alması sonucu kurşun Cihan Karakethüdaoğlu’na isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karakethüdaoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karakethüdaoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cihan Karakethüdaoğlu’nun cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Buradan alınan naaşı, Oğul köyüne getirilerek, kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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