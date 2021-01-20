HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Kaza kurbanı aynı aileden 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

20.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Adana’nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Ölen ailenin yakınları tır sürücüsünü alkollü olduğunu iddia ederek cezalandırılmasını istedi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde meydana geldi. Ayşe Rüzgar’ın nişanlısının ailesinin Kayseri’deki evine yemeğe giden Gazi Özgür, anne Emine Rüzgar, baba Kerim Rüzgar, kardeşler Ali ve Meryem Rüzgar, dönüş yolunda Şakir Sarı yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı tırın karşı şeride geçmesi ve 01 AFA 008 plakalı otomobillerine çarpması sonucu kaza geçirdi.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü akrabaları Gazi Özgür, anne Emine Rüzgar ve çocukları Ayşe, Ali ve Meryem Rüzgar hayatını kaybetti. Baba Kerim Rüzgar ise yaralandı. Ailenin cenazesi işlemlerin ardından yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınarak Adana’nın İmamoğlu ilçesindeki Çörten Mahalle Mezarlığına getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Gazi Özgür’ün yeğeni Tunahan Özgür, ailenin kızları Ayşe Rüzgar’ı geçen hafta nişanladıklarını bu haftada erkek tarafının yemeğe davet ettiğini o nedenle Kayseri’ye gittiklerini, dönüş yolunda da kazanın gerçekleştiğini söyledi. Özgür, “Yemek dönüşü Mersin Damlama bölgesinde karşı yönden gelen Şakir Sarı’nın tırı karşı şeride geçiyor. Amcam Gazi Özgür, amca oğlumun eşi Emine Rüzgar, çocukları Ayşe, Meryem ve Ali’nin 5 kişinin cenazesi çıkıyor araçtan. Olay yerinde ölüyorlar. Tır sürücüsü alkollü araç kullanmış jandarma kayıtlarında var bu. Kaza elbet olabilir ama alkollü şekilde otoyolda böyle bir şey olması kabul edilebilir değil. Karşı tarafın en yüksek şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir tek baba kaldı o da yaralı Tarsus Devlet Hastanesinde. Aile yok oldu 3 çocuğu ve hanımı vefat etti” dedi.
Cenazeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün siyah çelenk göndermesi dikkat çekerken tırın sürücüsü Şakir Sarı’nın ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
Hayati uyarı: Koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyorHayati uyarı: Koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor
Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yoluÖğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

ABD'de dikkat çeken araştırma: Acı biber ömrü uzatıyor

ABD'de dikkat çeken araştırma: Ömrü uzatıyor

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de korkutan deprem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı oldu

Alkol ve sigara kullananlara hayati uyarı: Koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor

Hayati uyarı: Koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı, sosyal medyada olay oldu

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı kılavuzu 2021... ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.