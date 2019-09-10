HABER

Kaza kurbanı Berfin Reyyan, son yolculuğuna uğurlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:25 | Son Güncelleme

Tokat'ta, 10 gün önce kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden Berfin Reyyan Uzunoğlu (11), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta, 10 gün önce kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve dün hayatını kaybeden Berfin Reyyan Uzunoğlu (11), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Tokat'ta, 30 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada, Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plakalı hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken kızı Berfin Reyyan ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden üç çocuk annesi Yıldız Uzunoğlu, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanırken, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Berfin Reyyan kazadan 10 gün sonra dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Berfin'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Ulu Camii'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berfin Reyyan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada eşini ve 10 gün sonrada kızını kaybeden baba Murat Uzunoğlu'nun cenaze sırasında bir hayli üzgün olduğu görüldü.

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21’e yükseldiHDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 21’e yükseldi
Kato’ya desteğe koşmuştu, şimdi HDP önündeki ailelerin yanındaKato’ya desteğe koşmuştu, şimdi HDP önündeki ailelerin yanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Son dakika: MSB'den ortak kara devriyesine ilişkin ABD ile ilgili iddiaya yanıt!

MSB'den ABD ile ilgili 'YPG' iddiasına yanıt!

Yağmur Taktaş kimdir? Emre Mor’dan Yağmur Taktaş’a mesajlar

Yağmur Taktaş kimdir?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bülent Arınç'a 'Ahmet Türk' tepkisi!

AK Parti'den Bülent Arınç'a 'Ahmet Türk' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.