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Kaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da dün TEM yolu Sultanbeyli gişeler mevkiindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ecem Zeliha Postacı (26), memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - İSTANBUL'da dün TEM yolu Sultanbeyli gişeler mevkiindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ecem Zeliha Postacı (26), memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Üniversite öğrencisi Ecem için, ilçedeki Akdeniz Camii'nde tören düzenlendi. Törene acılı ailenin yanı sıra Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ecem Zeliha Postacı, kılınan cenaze namazının ardından Çarıklar mahallesi Kadınboğazı mevkiindeki aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
İlçede doktor olarak görev yaptığı öğrenilen baba Mehmet Postacı da kızının mezarına toprak atarken gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandıKaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandıKaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandıKaza kurbanı Ecem, son yolculuğuna uğurlandı

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