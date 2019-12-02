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Kaza kurbanı gurbetçi aileye son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

İSVİÇRE’nin Basel Kenti’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı araç içerisinde hayatlarını kaybeden Erdem çifti ile eniştelerinin cenazeleri Erzincan'a getirildi.  Geçen 28 Kasım günü İsviçre’nin Basel Kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ekici Erdem’in kullandığı otomobil, kimliği bilinmeyen yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı lüks otomobil ile çarpıştı.

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- İSVİÇRE’nin Basel Kenti’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı araç içerisinde hayatlarını kaybeden Erdem çifti ile eniştelerinin cenazeleri Erzincan'a getirildi.

Geçen 28 Kasım günü İsviçre’nin Basel Kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ekici Erdem’in kullandığı otomobil, kimliği bilinmeyen yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı lüks otomobil ile çarpıştı. Kazada, Türk ailenin içerisinde bulunduğu aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR’ın altına girmesi sonucu Mehmet Ekici Erdem (64), Eşi Naciye Ekici Erdem (55) ve enişteleri olduğu öğrenilen Bülent Kılıç (42) hayatlarını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsü yol işçileri tarafından yakalanarak alıkonulurken, hayatlarını kaybeden üç kişinin cenazeleri Erzincan’a getirildi. Erzincan Merkez Cemevi’nde kılınan cenaze namazına gurbetçi ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere karayoluyla Tunceli’nin Pülümür ilçesine gönderildi.

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