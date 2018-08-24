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Kaza kurbanı ikiz kardeşler, yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de dün trafik kazasında yaşamını yitiren ikiz kardeşler Samet ve Semiha Açıkel (29), Niğde'de yan yana toprağa verildi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- KAYSERİ'de dün trafik kazasında yaşamını yitiren ikiz kardeşler Samet ve Semiha Açıkel (29), Niğde'de yan yana toprağa verildi. Cenazede, düğünü için gün sayan Semiha Açıkel'in tabutuna duvağı örtüldü. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Yeşilhisar- Yahyalı yolu Çadırkaya Mahallesi kavşağında meydana geldi. Burak Atasever yönetimindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Samet Açıkel yönetimindeki 51 AAF 630 plakalı otomobil ve Adem Serin yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerden Samet Açıkel ile ikiz kardeşi Semiha Açıkel yaşamını yitirdi. Semiha Açıkel'in evlilik için gün saydığı nişanlısı Yasin Şahin ve ikizlerin annesi Ümmü Gülsüm Açıkel'in de aralarında bulunduğu 8 kişi de yaralandı. Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelalesi'nden piknikten dönerken kazada yaşamını yitiren ikiz kardeşler, bugün öğlende Niğde'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye Açıkel kardeşlerin babası Muammer Açıkel ve yakınlarının yanı sıra, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Ak Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun katıldı. TABUTUNA DUVAĞI ÖRTÜLDÜ 20 Eylül'de Yasin Şahin ile dünya evine girmeyi planlarken kazada yaşamını yitiren Semiha Açıkel'in tabutuna duvağı örtüldü. Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ikiz kardeşler Derbent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kardeşlerin annesi Ümmü Gülsüm Açıkel ve Semiha Açıkel'in nişanlısı Yasin Şahin ile diğer 6 yaralının tedavilerinin Kayseri Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

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