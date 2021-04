Kaza kurbanı Simay’ın babası: "Çocuğumun hakkını arayacağım"

"Can çekişirken yanındaydım kızımın"

Kızının son anlarına tanık olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Baba Karadumanlı, "Ben de oradan geçiyordum, kazayı gördüm ama kızım olduğunu görmedim. 50 metre sonra telefon çaldı. Gittim yanına can çekişiyor. Can çekişirken yanındaydım kızımın. Lütfen yetkililer benimle görüşsün. Bu ihmalkarlığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ben buraya gelirken de yine benzin almak için Manavkuyu’dan caddeye çıkayım dedim. Arabayla beraber yıkıntının içine girdim. Bir tane uyarı yok, bir tane levha yok. Bu ne biçim iştir. Ben çocuğumun hakkını arayacağım" dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.