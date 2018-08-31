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Kaza kurbanı Yaren gözyaşları ile uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yaren Uzuntepe (20), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yaren Uzuntepe (20), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında, çevreyolunda, Buca Kaynaklar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bornova'dan Gaziemir yönüne giden İsmail Madenci yönetimindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, yolunun en sağında durdu. Bu sırada aynı yöne giden H.Y. yönetimindeki yabancı plakalı TIR ise otomobile arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü İsmail Madenci'nin kızı Gülbeyaz Madenci ile onun arkadaşı Yaren Uzuntepe yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Uzuntepe, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Uzuntepe'nin cenazesi ise, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan TIR şoförü H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Gülbeyaz Madenci ile Yaren Uzuntepe'nin, arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya geziye gitmek için uçağa binmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gittiği belirtildi. Ailesinin tek çocuğu olan Yaren'in, üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kaza kurbanı Yaren Uzuntepe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Kandere Yunus Emre Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Uzuntepe'nin cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Uzuntepe'nin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

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