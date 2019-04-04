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Kaza kurşunuyla eşini öldüren sanığa aynı ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

İzmir'de, evinin balkonunda tavuk temizleyen eşini tabancadan çıkan kaza kurşunuyla öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası hükmü Yargıtay tarafından bozulan sanığa, yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, kontrol ettiği silahın ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Celal Özel ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanığın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçu yerine "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Sanık Özel, 50 yıllık silahını kasada görünce temizlemek istediğini belirterek, "Eşim Didare Özel pazardan aldığım tavuğu temizliyordu. Bu sırada silah patladı. Eşimi vurmam için bir sebep yoktu. Yaşlılığımızı huzur içinde geçiriyorduk. Onu çok seviyordum, neden öldüreyim ki? Olay tamamen kazadır." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu eşinin ölümüne neden olması nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdığı Özel'in eylemi bilinçli taksirle işlemesinden bu cezayı 3 yıl 4 aya çıkarttı.

Heyet, Özel'i "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesindeki Çamdibi Mahallesi'nde 2013 yılının mart ayında meydana gelen olayda, Celal Özel, evinin teras katında kontrol ettiği silahın ateş alması sonucu o esnada balkonda tavuk temizleyen eşi Didare Özel'in ölümüne neden olmuştu.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Özel hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açmıştı.

Mahkeme, Özel'e "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 3 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olmamasını gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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