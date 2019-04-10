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Kaza kurşunuyla şehit olan askerin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Tunceli'de kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN (AA) - Tunceli'de kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi.

Evli olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Kır'ın naaşı, Tunceli Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Elazığ'a, buradan da askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi.

Havalimanından yakınları tarafından alınan Kır'ın cenazesi, Tirebolu ilçesindeki Devlet Hastanesine, ardından Örenkaya köyündeki baba evine götürüldü.

Uzman Onbaşı Kır için Örenkaya Yeni Camisi'nde tören düzenlendi. Bu sırada fenalaşan anne Huriye Kır'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Mahmut Kır'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Örenkaya köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Kır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Trabzon Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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