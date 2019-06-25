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Kaza kurşunuyla şehit olan onbaşı, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde terhisine 5 gün kala, arkadaşının kazara ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ (21), memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ için memleketi Yalova'da Merkez Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile askeri erkân ve vatandaşlar katıldı. Cenazede oğlunun Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılan anne Şükret Altuğ, “Oğlum senin bakışına ölürüm ben. Allah’ım dayanacak gücüm yok” diyerek gözyaşı döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Hakan Altuğ'u ise kollarına giren Vali Erol ile Tuğamiral Gedik, teselli etmeye çalıştı. Namazın ardından Şehit Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ’un tabutu, manga tarafından omuzlarda top arabasına taşındı. Gazipaşa Caddesi üzerinden Yalova Şehitliği’ne binlerce kişi eşliğinde götürülen Şehit Altuğ'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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