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Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Adana’da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, “Trafik Haftası” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana’da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından, “Trafik Haftası” kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hazırlanan mizansende kaza yapan araçtan yaralı kurtarma çalışmaları gerçeğini aratmadı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikler, Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz tarafından Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Yavuz yaptığı konuşmada, “Trafik Haftası” kapsamında düzenlenen eğitim ve programlarla trafik kazalarının azaltılması, can ve mal kaybının önlenmesini hedeflediklerini kaydetti. 2018 ile 2019 yıllarının ilk 4 ayındaki kaza ile denetim sayısını kıyaslayan Yavuz, “Geçtiğimiz yıl ile bu yılın ilk 4 ayında denetim sayımız yüzde 50 artmış ancak trafik kazası sayısı aşağı yukarı aynı rakamda. Bu konuda hepimizin bir duyarlılığa ihtiyacı var” diye konuştu.
Programın devamında, trafik hizmetlerindeki başarılı çalışmalarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ve trafik kurallarına uyarak örnek davranış gösteren yılın şoförlerine çeşitli ödüller verildi. Yılın ‘taksi şoförü’ seçilen Ercan Kavuncu’ya, yılın ‘servis şoförü’ seçilen Çağla Özgülbaş’a hediyelerini Vali Yardımcısı Yavuz takdim etti.
Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Derneği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın koordinesinde Atatürk Parkı’nda hazırlanan mizansende kaza yapan araçtan yaralı kurtarma gösterimi sunuldu. Park içerisindeki kaza yapan araçta yaralanan ve sıkışan iki kişinin kurtarılma anları gerçeğini aratmadı.
Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Yavuz, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Cilasun tarafından Atatürk Caddesi’nde trafikteki sürücülere karanfil verildi.
Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilkokul ve ortaokullardan öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı

Kaza mizanseni gerçeğini aratmadı
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