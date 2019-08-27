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Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

AVRASYA  Tüneli,  Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) AVRASYA Tüneli, Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araç tünelden çıkarıldıktan sonra trafik normal seyrine dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Avrasya Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avrupa- Anadolu yönünde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı otomobilin sürücüsü Haciyer Rouf Şüküroğlu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, tünel içinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza yapan araç ekiplerin çalışmasıyla tünelden çıkarıldı. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle tünel trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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