Kaza nedeniyle bilincini yitiren adamı Google Pixel 4XL kurtardı

Google Pixel akıllı telefonlar yazılımsal birçok özelliğe sahip. Bu özelliklerden belki de en ilginci Trafik Kazası Algılama özelliği. Bu özellik sayesinde Google Pixel cihazları trafik kazalarını algıladığında sahiplerinin veya onun yanında bulunan kazazedelerin hayatını kurtarabiliyorlar. Bu özellik size olağan dışı geliyorsa, bir Reddit kullanıcısı olan Chuck Walker'ın hikayesine bir göz atmanızda fayda var.

İŞ MAKİNESİ İLE VADİYE YUVARLANDI

9to5Google'ın aktardıklarına göre, Chuck Walker isimli bir Reddit kullanıcısı, Google Pixel 4XL akıllı telefonunda bulunan Trafik Kazası Algılama özelliği sayesinde bir trafik kazasından sağ kurtuldu. Anlatılanlara göre Walker, kasım ayının sonunda Missouri'deki mülkünde küçük iş makinesi ile taklalar atarak küçük bir vadiye yuvarlandı. Kaza nedeniyle yedi kaburga kırığı ve dört omurga kırığı yaşayan Walker iş makinesinin içinde sıkıştı. Kaza sırasında telefon ise ulaşılamayacak bir yere fırladı. Ancak işler gittikçe daha da kötü bir hal aldı ve kazazede, iş makinesinin içinden çıkamayınca bilincini yitirdi. Google Pixel 4XL'ın Trafik Kazası Algılama özelliği de tam bu noktada devreye girdi.