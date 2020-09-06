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Kaza nedeniyle KPSS’ye geç kalanların imdadına Vali Sonel yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Ordu’da meydana gelen trafik kazası sonrası KPSS’nin ilk oturumuna geç kalmak üzere olanların imdadına Ordu Valisi Tuncay Sonel yetişti.Ordu Nefise Akçelik Tüneli’nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Ordu’da meydana gelen trafik kazası sonrası KPSS’nin ilk oturumuna geç kalmak üzere olanların imdadına Ordu Valisi Tuncay Sonel yetişti.
Ordu Nefise Akçelik Tüneli’nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Saat 10.30’da Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için yola koyulan adaylar, tünel içerisindeki trafik kazası nedeniyle bir süre yolda mahsur kaldı. Polis ekipleri kaza sonrası ulaşıma tekrar açtı. Sınav nedeniyle yaşanan yoğunluk şehir merkezinden geçişlerde de zor anlar yaşattı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, aşırı yoğunluğun yaşandığı sınav binası önünde geç kalanlara yardım etti, taksi parası yetişmeyen bir kişinin de ücretini ödedi. Trafik polisi gibi araçların sınav merkezi önünde akışını da sağlayan Vali Tuncay Sonel’in talimatı ile sınava giremeyen kimsenin kalmadığı öğrenildi.

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