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Kaza orucuna ne zaman niyet edilir? Kaza orucu nedir, ne demek? Diyanet'ten açıklama!

24.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza orucu, oruç tutmakla sorumlu Müslümanların mezeretten dolayı görevini yerine getirememesi sonucu tutulur. Oruç tutulmadığı günler belirlenir ve buna göre bu oruçlar, bayram günleri dışında tutulur. Diyanet'in kaza orucu açıklamasında detaylar yer aldı. Peki kaza orucuna ne zaman niyet edilir? Kaza orucu nedir, ne demek?

Kaza orucuna ne zaman niyet edilir? Kaza orucu nedir, ne demek? Diyanet'ten açıklama!

Kaza orucu, tutulması gereken ancak tutulmamış oruçların bayram vakitleri dışında tutulmasına denir. Üzerine farz olan kişiler borçlarını ödemek için kaza orucu tutar. Bu orucu tutmanın herhangi bir zamanı yoktur. Tutulacak kaza orucu, her kaza orucuna niyet edilerek yapılır. Bu oruç hem kadına hem de erkeğe farzdır. Tutulacak her kaza orucuna, “Üzerimde borç olan ilk orucun kazasına…” diye niyet edilmesi uygun olur. İşte Diyanet açıklaması...

KAZA ORUCU NİYETİ DİYANET AÇIKLAMASI

Niyet etmenin orucun şartı, niyetsiz orucun sahih olmadığını açıklayan Diyanet, kaza orucuyla alakalı şunları açıkladı:

"Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Kaza orucuna ne zaman niyet edilir? Kaza orucu nedir, ne demek? Diyanet'ten açıklama!

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332)."


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