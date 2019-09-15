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Kaza şehidi uzman çavuş, Adana'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

IĞDIR’da 6 Haziran 2018’de devriye görevindeyken aydınlatma direğinin kablolarının askeri araca takılması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Adana'da tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu (27), dün gece yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- IĞDIR’da 6 Haziran 2018’de devriye görevindeyken aydınlatma direğinin kablolarının askeri araca takılması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Adana'da tedavisi süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu (27), dün gece yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'na memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Sabancı Merkez Cami’de gerçekleşen cenaze törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin ailesi, cenazesi tören alanına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi Hülya Hatipoğlu, dakikalarca gözyaşı dökerken cenazeye katılan kadın komutan şehit annesinin yanından bir an olsun ayrılmayarak tesellide bulundu. Eşi Cennet Hatipoğlu ise törene kucağında 8 aylık çocukları Yiğit Remzi Hatipoğlu'yla geldi. Eşinin arkasından dakikalarca gözyaşı döken Cennet Hatipoğlu, oğlu Yiğit Remzi’ye sarılarak ağladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu’nun cenazesi yapılan törenden sonra Adana Buruk Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Kaza şehidi uzman çavuş, Adana'da toprağa verildiKaza şehidi uzman çavuş, Adana'da toprağa verildiKaza şehidi uzman çavuş, Adana'da toprağa verildiKaza şehidi uzman çavuş, Adana'da toprağa verildi

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