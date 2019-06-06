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KAZA ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI, HAKKARİ'DEN TÖRENLE UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

  TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24), Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı'na katılan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün içerisinde bulunduğu askeri araç, Hakurk bölgesindeki Demir Tepe üs bölgesinden Ünal Tepe üs bölgesine intikali sırasında virajı alamayarak devrildi. Kazada araçta bulunan Piyade Uzman Onbaşı Öz şehit olurken, bir asker de yaralandı.
Şehit Öz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bu sabah tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Neşe Kıyar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, askerler ve polisler katıldı.
Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesinin tören alanına getirilmesiyle birlikte, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Şehit Öz'ün özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinden sonra Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında, tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehit Öz'ün cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da uçakta memleketi Ankara'nın Sincan ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü
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-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi
-Saygı duruşu
-Şehit için duaların okunması
-Törene katılanlar
-Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün naaşının uğurlanması

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

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