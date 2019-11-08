HABER

Kaza şehidinin eşine 'Şehadet belgesi' verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Tunceli'de arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından şehadet belgesini şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a takdim etti.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçen yıl 10 Nisan'da, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın Hakkari'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti. Vali Akbıyık, okunan duanın ardından, şehidin eşi Zilan Zerek Kır'a şehadet belgesini teslim etti.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
Karşıya geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki adam ağır yaralandıKarşıya geçerken otomobilin çarptığı 82 yaşındaki adam ağır yaralandı
Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis izleyenleri uzaklaştırdıMinibüsün çarptığı kadın öldü, polis izleyenleri uzaklaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

Tansiyonu yükselten olayda yeni gelişme! Pentagon açıkladı

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bıçaklandığını ailesinden gizledi! Bugün okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.