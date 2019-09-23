HABER

Kaza sohbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

Samsun’da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada trafikte sohbet etmeleri nedeniyle yaptıkları kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde 15 Ağustos’ta meydana geldi.

Samsun’da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada trafikte sohbet etmeleri nedeniyle yaptıkları kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde 15 Ağustos’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte ilerleyen ve sipariş götürdüğü öğrenilen Bayram K. idaresindeki 55 APL 84 plakalı motosikletli kurye ile Osman A.’nın kullandığı 55 ARB 81 plakalı motosikletli kurye seyir halindeyken birbirleriyle yakınlaşıp sohbet etmeye başladı. Bu sırada kontrollerini kaybeden iki motosikletli kurye birbirlerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 55 ARB 81 plakalı motosikletteki Osman A. yolda sürüklenerek yaralandı.

KGYS’ye yansıdı
Kaza anı ise kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte ilerleyen iki motosikletli birbirine yakınlaşıp sohbet ettikleri sırada kontrolünü kaybeden bir motosikletin yere savrulması görülüyor.

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti

Kaza sohbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.